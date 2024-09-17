創意、健康、平價成中秋節月餅新“食”尚

中評社香港9月17日電／隨著消費觀念和健康理念的轉變，中國傳統節日美食也在悄然發生變化，創意、健康和平價成為中秋節月餅的關鍵詞。



在山西太原一家老字號食品店舖裡，擺滿了各式各樣的節日文創禮盒，工作人員忙著打包發貨。店里的食品有個獨特的名字——爐食人人馬馬，這種兼具食用和禮儀用途的手工糕點，有著上百年的傳承歷史。



“今年山西古建很熱門，我們的產品融入了多個地標元素，在線上線下都賣得非常好。”作為太原市級非遺“爐食人人馬馬”的第五代傳承人，李璐將太原古縣城、晉祠聖母殿、晉祠鐵人、太原雙塔寺等造型在糕點和月餅上展示，還製作了講述非遺故事的文創禮盒。



李璐介紹說，用晉祠大米、白玉米等原料按照一定比例混合，再把菠菜、南瓜、玫瑰、紫薯等榨成汁，調配成純天然顏料和入面中，做出的產品非常健康。



如今，人們的膳食結構日漸多樣性，健康飲食的理念深入人心，消費群體對月餅的選購也更加看重餡料的營養和糖油比例。



“不添加蔗糖”“黑麥粗糧”“熱量減半”……在電商和直播平台，低糖、低脂、低卡路裡等關鍵詞的月餅品類明顯增多。



有的醫院和藥鋪也加入月餅“賽道”。由傳統中藥材成分製作的月餅，在中秋節迅速走紅。老字號品牌同仁堂推出一款特別的月餅禮盒，裡面含有一些傳統中藥材成分，如當歸、黃芪、石斛等。



新華社報導，中國數據研究中心《2024中國月餅行業消費與品牌現狀白皮書》顯示，消費者在購買月餅時關注月餅的禮盒規格、口味以及健康（無糖、低糖等）分別佔比45.8%、43.2%、40.6%。在大健康背景下，人們對健康飲食的重視推動了月餅行業的創新和升級。



在價格方面，簡約包裝、平價月餅成為潮流。業內人士分析，這很大程度上得益於國家對月餅行業健康發展的政策推動。



近年來，中國多部門相繼發佈《關於遏制“天價”月餅、促進行業健康發展的公告》《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》《月餅質量通則》等政策法規和標準，逐漸引導和規範月餅消費市場。



在抖音、京東等多個平台，銷量較高的月餅禮盒平均價格都在百元左右。考古加數據發佈《2024抖音電商月餅行業趨勢洞察》顯示，抖音月餅產品主要價格帶集中在200元以下，500元以上的月餅逐漸退出市場。



從事多年餐飲行業的蘇子碩說，如今性價比更高、口味更符合健康追求的月餅更受歡迎，消費群體不只買月餅，還關注有趣的外形和健康的製作食材，以及其中所傳達的情感和文化。