港車北上購買“交強險”　各種保費相差近四成

中評社香港9月17日電／﻿大公報報導，隨著大灣區不斷融合發展，現時有更多元化的跨境交通選擇。惟兩地的保險法規不同，駕駛者需要為車輛額外購買“交強險”（機動車交通事故責任強制保險）。消委會調查12間保險公司，發現“交強險”計劃的年度保單最多相差逾300元，即近四成，並有機會不足以應付賠償責任，建議駕駛人士額外購買非強制性“商業險”加強保障。不過“商業險——第三者責任”保額相同，保費相差逾六成。



籲額外購“商業險”加強保障



消委會發現，以6座以下車輛為例，在各種“交強險”計劃的年度保費中，“三井住友海上火災保險（香港）有限公司”及“立橋保險有限公司”價錢最低為832元，價格最高為“安盛保險有限公司”的1159元，相差近四成。



消委會提醒，“交強險”的保障範圍及保額或未必足以應付賠償責任，消費者宜考慮是否有加購“商業險”，“商業險”中包括“第三者責任”保險及“車上人員責任”保險兩種保險為獨立計劃，消費者可選擇同時投保兩種計劃，或只投保其中一種。



12間保險公司提供的“商業險——第三者責任”計劃年度保單相差大，以6座以下的車輛及保障額為人民幣200萬元為例，“商業險──第三者責任”計劃的年度保費由最低為1009元，分別是“中國交銀保險有限公司”、“中國太平保險（香港）有限公司”、“三井住友海上火災保險（香港）有限公司”；最高為“世聯保險有限公司”的1666元，相差約65%。



消委會表示，內地的第三者責任保險並不包括在受保汽車上的乘客，與本港第三者保險並不同，本地的汽車“第三者保險”承保因意外導致任何除駕駛者外（即包括乘客）的人身受傷、死亡及財產損毀所產生的法律責任，若駕駛者希望為乘客增添保障，則應加購“商業險──車上人員責任”。