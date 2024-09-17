富權：謝龍介再戰台南能否“綠地變藍天”？

中評社香港9月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：謝龍介再戰台南市能否“綠地變藍天”？以下為文章內容。



雖然現在距離二零二六年十一月的“九合一”選舉還有一年多，但藍綠兩黨都在暗中籌劃中。在民進黨方面，昨日傳出，黨主席賴清德曾於八月底找來各派系要角到官邸吃便當，強調清楚民進黨有“派系共治”的傳統，因而“二零二六”不會沒收初選，未來每兩個月也會跟大家聚會溝通。而在國民黨方面，雖然黨主席朱立倫尚未就“九合一”選舉進行正式部署，但其實早就布下“暗樁”，在“二零二四”大選前，安排將要分別參選高雄市長、台南市長的柯志恩、謝龍介為“不分區立委”提名名單，並位於安全位置內，以便利其在“立法院”內繼續拼搏，積累人氣及政治資本，在二零二六年挑戰南台灣的“綠色大票倉”。



謝龍介對於自己參選台南市長，也是信心滿滿。前日他在電視談話節目《下班瀚你聊》表示，他去參選台南市長，當選後只做一任，“給我四年，我讓你懷念四十年”，如果大家認為他四年做得不好，就支持別人；如果認為做得不錯，他也會推薦一個新人，讓大家覺得跟他做一樣的事情。台灣就是因為可以連任，所以前四年都不想得罪人，尤其是城市建設，所以“只做四年”他不會改變、不會說謊，很多人都知道他說話算話，如果說過的話能叫他不要再說了，那就不是謝龍介了。



謝龍介之所以信心滿滿，是因為二零二二年的“九合一”選舉中，幾乎翻轉了台南市。實際上，台南市是“六都”中，三十年來唯一未曾發生過“政黨輪替”的“直轄市”。當年賴清德拚連任，對手是國民黨提名的黃秀霜，黃秀霜只拿到百分之二十八的選票，賴清德卻拿了百分之七十二。在各項公職選舉中，國民黨在台南市只能拿到三成左右的選票。但在二零二二年的“九合一”選舉中，謝龍介挑戰爭取連任的黃偉哲，雖然仍然落敗，卻打出了得票率為百分之四十三點六三的好成績，這是國民黨在台南市得票率最高的一次。尤其是在挑戰爭取連任者的情況下，五個百分點的差距，已經是“雖敗猶榮”。



現在，黃偉哲已經不能再參選連任，民進黨有2026年台南市長選舉即將到來，民進黨內部初選戰況激烈。目前表態參加初選的人物中，以“立委”陳亭妃、林俊憲及王定宇準備落場參選。這三人不但都是在台南市選出的“區域立委”，而且也都在今年七月的民進黨中央改選中當選中常委，算是台南市的“綠咖”。



但三人之間存在著派系矛盾。其中在最新民調中以百分之四十一點六領先的陳亭妃，原是屬於“正國會”，因為擔心賴清德將會“沒收”初選，而不顧“正國會”對參選中常委的部署，而堅持要參選中常委，導致林佳龍決定將其開除出“正國會”，當然這也是要向賴清德獻上“投名狀”。因為賴清德支持自己的“新潮流系”子弟兵林俊憲參選，這也正是陳亭妃擔心賴清德以“徵召”方式決定台北市長參選人的重要原因。不過，林俊憲的最新民調僅得百分之十八點三，如果賴清德最近聲言的“二零二六有初選”是“牙齒當金使”，或將會是陳亭妃“出線”。至於“湧言會”召集人王定宇，因為其最新民調衹有百分之十六點八，如果在明年內都未能攀升的話，可能會放棄參選。

