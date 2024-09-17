遼寧省僑聯代表團在巴黎與旅法僑界座談

當地時間9月13日，以遼寧省僑聯主席安建曄為團長的遼寧省僑聯代表團在巴黎與旅法僑界座談，共尋合作機遇。圖為與會者合影。（圖源：中國僑網） 中評社北京9月17日電／據中國僑網報導，當地時間9月13日，以遼寧省僑聯主席安建曄為團長的遼寧省僑聯代表團在巴黎與旅法僑界座談，共尋合作機遇。



遼寧省僑聯主席安建曄、中國駐法國大使館領僑處參贊萬磊、法國華僑華人會主席蔡君柱、法國遼寧協會會長敖然出席活動並致辭，歐洲時報常務副社長謝添等數十名嘉賓參加活動。座談會由法國遼寧協會創會會長金亮主持。



安建曄在致辭中表示，我們此行充分感受到了海外僑胞對祖（籍）國和對遼寧的家國情，團結統一的中華民族是海內外中華兒女共同的根，博大精深的中華文化是海內外中華兒女共同的魂，實現中華民族偉大復興是海內外中華兒女共同的夢。他希望通過這次活動能夠相互之間架起交流和合作的橋梁。



萬磊在致辭中回顧了今年以來的中法關係發展，表示許多華僑在海外生活多年，仍懷有深深的愛國情感，是中國故事的講述者、中法合作的參與者和兩國友誼的傳承者。希望通過本次活動，聽取國內僑務部門的意見建議，尋找更多加強溝通合作的契合點、著力點和增長點，更好為旅法華僑華人和中法關係發展服務。



蔡君柱在致辭中表示，旅法僑胞一直密切關注祖（籍）國的發展，也特別關心遼寧省在各方面取得的成就。他希望通過此次座談和交流加深對彼此工作的瞭解，分享在僑務工作中的經驗與心得，期待在未來的日子裡能夠加強合作，共同為推動華僑華人在海外的發展，促進中法兩國友好關係，做出更多貢獻。



敖然表示，法國遼寧協會作為連接中法兩國的橋梁，始終致力於推動中法兩國在文化、經濟、科技等領域的交流與合作。遼寧省是中國東北地區的重要經濟、文化中心，擁有深厚的歷史底蘊和豐富的旅遊資源，近年來，遼寧省不斷優化投資環境，推出了系列優惠政策，特別是在裝備製造、能源、科技創新等領域，擁有巨大的發展潛力和合作機會。對於這些優勢與機遇，旅法僑界應當發揮自身優勢，為遼寧的國際化發展貢獻力量。法國遼寧協會今後將繼續致力於推動中法雙方在各個領域的交流與合作。



座談會上，遼寧省僑聯代表團成員與旅法僑界代表紛紛踴躍發言，暢談交流合作。當天，遼寧省僑聯代表團還與法國亞裔社團聯盟舉行了會談。