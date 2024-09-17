2024年東莞僑界迎中秋聯誼活動舉行

活動現場的樂隊表演。（圖源：東莞市僑聯） 中評社北京9月17日電／據中國僑網報導，據東莞市僑聯14日消息，由東莞市委統戰部、東莞市僑聯主辦的“天涯共此時——2024年東莞僑界迎中秋聯誼活動”13日晚在東莞中心公園CBD營地舉行。



每逢佳節倍思親，中秋佳節自古以來就是“團圓”的象徵，活動現場通過現場連線方式，與來自澳大利亞、美國、法國、馬來西亞的僑團朋友，跨越時空的距離，分享中秋佳節即將到來的喜悅心情，並送上家鄉的祝福，讓那些身處不同國家和地區的僑胞們感受到家鄉的溫暖和關懷，增進了彼此之間的感情。



在草坪音樂會環節，表演樂隊傾情帶來了系列精彩的歌曲演出。現場還精心設置了中秋文化主題打卡區、傳統文化遊戲體驗區、非遺互動體驗區、綜合展示區等互動體驗區，嘉賓親身參與並感受猜燈謎、投壺、漆扇製作、東莞千角燈等傳統文化魅力，盡情享受中秋佳節傳統文化活動的驚喜與樂趣。



東莞市僑聯表示，希望通過2024年東莞僑界迎中秋聯誼活動，能更好地凝聚東莞僑界力量，展現東莞僑界人士積極參與東莞高質量發展與建設的熱情，吸引更多海內外人才來到東莞學習、創業與生活。



東莞市委統戰部副部長、市僑聯黨組書記梁燕玲，東莞市僑聯副主席盧健，致公黨東莞市委副主委阮雪玲，以及在莞僑領及海外莞籍僑團、僑商、僑界高層次人才、僑界青年代表等約230人參與活動。