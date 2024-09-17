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秘魯山火頻發已致15人死亡
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2024-09-17 16:42:48
中評社北京9月17日電／據新華社報導，秘魯衛生部16日發表聲明說，今年7月中旬以來，該國發生的森林火災已造成15人死亡。
秘魯衛生部長塞薩爾·巴斯克斯當天接受媒體採訪時說，目前128名因火災受傷人員已出院，另有6人仍在接受治療。衛生部已向受災地區派出醫護人員和車輛展開救援。
據當地媒體報導，今年以來，秘魯各地已發生200多起森林火災，受災面積超過2萬公頃。
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