墨西哥中部山體滑坡致9人死亡

中評社北京9月17日電／據新華社報導，墨西哥安全與公民保護部門16日在其官網發布公告說，位於該國中部的墨西哥州希洛欽戈市日前發生一起強降雨引發的山體滑坡，目前已造成9人死亡。



公告說，墨聯邦政府和當地政府已完成初步救援，安置了132名受災人員，並為他們提供住宿、食品、藥品和心理治療等。



據墨西哥媒體報導，13日晚發生山體滑坡後，事發地區政府部門已陸續疏散當地居民。