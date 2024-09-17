巴西網紅與中國新能源車的故事

中評社北京9月17日電／據新華社報導，“大家看，前面有一輛歐拉好貓，這款車剛剛進入巴西不久；這邊有一輛比亞迪海豚，也是一個中國品牌。大家喜歡哪一款？”這是巴西網紅費利佩·費拉今年在社交媒體上的一段直播視頻。



費拉是一名粉絲超過400萬、專門做汽車銷售和改裝的網紅，由於他經常推薦純電動或者混合動力新款車型，也被稱為巴西新能源車“民間大使”。每逢周末，費拉都會受邀去各品牌的4S店，包括中國品牌比亞迪在內的多家在巴車企都與他簽約，在門店開業或新車型上市時邀請他出席。



記者日前來到費拉位於里約熱內盧市郊的汽車改裝店，這裡也是費拉在社交媒體平台上直播的地點。車間入口處有一塊“博主直播中，請勿打擾”的牌子，工人們正在店內為一輛奇瑞瑞虎8做內飾。



費拉自小喜歡汽車，長大後第一份工作是汽車銷售員。之後，他不滿足於在別人的店裡賣車，2011年開了一家汽配商店，同時兼做汽車改裝和銷售，並且利用臉書、照片墻等社交媒體做宣傳。



2021年，費拉開始接觸新能源車。隨後，憑借直播展示沃爾沃新能源車迅速成為知名網紅的費拉，很快注意到比亞迪在巴西市場推出了民用轎車。



他回憶說：“2022年5月，我注意到比亞迪汽車，其實我以前也知道這個品牌。這個品牌走紅，一定有什麼不同之處。我覺得我得去瞭解一下。”



由於此前比亞迪的民用轎車已在南美的烏拉圭、哥倫比亞和阿根廷等市場推出，費拉就去了一趟烏拉圭。在烏拉圭，費拉見到開比亞迪的人就會問：“你們覺得這個車怎麼樣？”他得到的回答是肯定的，於是決定：“我也要做比亞迪！”



當然，推廣比亞迪也不是很快就取得成功。費拉說：“我在直播介紹時會把每一個細節都展示出來，讓網友們充分瞭解車的性能。”

