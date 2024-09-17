專訪馬達加斯加總統府國務秘書拉扎納馬海法

中評社北京9月17日電／據新華社報導，馬達加斯加總統府糧食主權國務秘書拉扎納馬海法日前接受新華社記者專訪時說，中國是非洲的真夥伴，馬中兩國在農業，尤其是雜交水稻領域的深入合作，讓馬達加斯加有信心實現本國糧食自給自足，並實現國家振興。



拉扎納馬海法表示，糧食自足是馬達加斯加國家振興的基礎和前提。中國也曾面臨糧食問題，但通過努力解決了這一問題並實現巨大發展。“馬達加斯加把中國視為發展榜樣。”



水稻是馬達加斯加主要農作物，占該國農業種植面積的一半以上。受制於種子質量、種植技術、基礎設施等多重因素，馬達加斯加的稻米產量始終無法完全滿足本國民眾口糧需求，糧食仍依賴進口。為實現糧食自給自足，從2007年開始，馬達加斯加與中國展開雜交水稻技術合作。



拉扎納馬海法曾多次訪問湖南雜交水稻研究中心，並參加雜交水稻技術培訓。她認為，通過推廣雜交水稻，馬達加斯加不僅能保障本國糧食安全，還有望實現糧食出口。



拉扎納馬海法表示，經過馬中兩國十多年的合作，適合馬本土生長條件的3個雜交水稻品種已經脫穎而出，單位公頃產量是馬達加斯加常規稻的3到4倍。“我們的目標是將雜交水稻推廣到馬達加斯加所有23個地區，並實現雜交水稻種子本地化生產。”



在拉扎納馬海法看來，馬達加斯加農業發展潛力巨大，不僅擁有大量尚未開發的土地，還擁有大量農業人口。實現農業機械化和現代化轉型，提高農業技術水平和農民勞作技能，提升產業附加值，以及向價值鏈上游邁進等，都是挖掘本國農業發展潛力的重要路徑。



不久前，作為馬達加斯加代表團的成員，拉扎納馬海法參加了中非合作論壇北京峰會。她說，此次峰會成果豐碩，峰會期間提出的一系列重要合作倡議和舉措，“體現出中國希望助力非洲實現現代化發展的誠意，表明中國是與非洲合作的真夥伴。”中非攜手推進現代化十大夥伴行動契合非洲國家發展的真正需要，將切實深化非中合作。



拉扎納馬海法說，中方支持馬達加斯加實現國家發展振興，繼續實施雜交水稻技術援助項目，並願加強兩國在農業、基礎設施、教育等領域的進一步合作。“對馬達加斯加來說，這都是令人振奮的好消息。”



“馬中合作前景光明。”拉扎納馬海法說，馬達加斯加願發揮自身優勢，做好中國與非洲以及印度洋國家溝通往來的橋梁，促進“全球南方”國家實現共同發展。