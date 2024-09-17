訪比天堂動物園：大熊貓打開瞭解中國的門

中評社北京9月17日電／據新華社報導，在位於比利時布呂熱萊特的天堂動物園，以大熊貓園為核心的中國園占地面積4.5公頃，天堂動物園是為數不多的同時擁有5只大熊貓的境外動物園。



動物園創始人兼董事長埃裡克·董博常常說：“大熊貓打開了一扇門，這是一扇幫助人們瞭解中國文化、中國智慧的門。”



今年是天堂動物園建立30周年，也是大熊貓在這裡落戶10周年，記者日前走訪了這家動物園。董博告訴記者，自從2014年大熊貓“星徽”和“好好”來到這裡，動物園客流量大增，並多次被公眾評為歐洲最受歡迎和最美的主題公園。



為了讓大熊貓能在此安居樂業，董博不僅請中國工匠打造了充滿中國韵味的園林，還把中國飼養員劉洋也請來，以便為大熊貓提供最專業的照料。



作為唯一的海外專職熊貓飼養員，劉洋陪伴“星徽”和“好好”已整整10年，其間大熊貓“天寶”和雙胞胎“寶弟”“寶妹”相繼在這裡出生。劉洋的兩個洋徒弟羅賓和馬克西姆也已出師，從打掃喂食，到糞便稱重，再到記錄數據，研究大熊貓生活習性和飲食規律，兩個人做得井井有條，就連大熊貓愛吃的秘制窩窩頭也做得得心應手。



從“星徽”和“好好”赴比開始，到升級為一家五口，來看它們的人絡繹不絕。劉洋說，有一位80多歲的法國老奶奶每周驅車往返6個多小時來看它們，還專門買了有機胡蘿蔔和蘋果送過來。有幾位大熊貓“粉絲”每周會來兩三次。當地社交媒體上，網友們還自發建立了好幾個大熊貓“粉絲群”。

