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塞拉利昂一樓房倒塌致8人死亡
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2024-09-17 16:44:09
中評社北京9月17日電／據新華社報導，弗裡敦消息，塞拉利昂國家災難管理局16日說，塞首都弗裡敦市區一棟七層樓房當天倒塌，已造成8人死亡、多人受傷。
塞國家災難管理局說，截至當地時間18時30分，救援人員已救出6名幸存者，並找到8名遇難者遺體，仍有多人被埋在廢墟下。該局正聯合其他部門全力進行搜救。
當地民眾說，出事樓房平時商住兩用。目前，事故原因仍在調查中。
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