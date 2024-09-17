塞拉利昂一樓房倒塌致8人死亡

中評社北京9月17日電／據新華社報導，弗裡敦消息，塞拉利昂國家災難管理局16日說，塞首都弗裡敦市區一棟七層樓房當天倒塌，已造成8人死亡、多人受傷。



塞國家災難管理局說，截至當地時間18時30分，救援人員已救出6名幸存者，並找到8名遇難者遺體，仍有多人被埋在廢墟下。該局正聯合其他部門全力進行搜救。



當地民眾說，出事樓房平時商住兩用。目前，事故原因仍在調查中。