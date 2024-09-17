中方敦促美方推動以色列執行安理會決議要求

中評社北京9月17日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽16日在安理會巴以問題公開會上發言，敦促美方拿出負責任的態度，發揮對當事方的重要影響力，採取切實行動推動以色列執行安理會決議要求，立即停止軍事行動，為飽受苦難的巴勒斯坦人民留下生存希望。



耿爽說，儘管安理會通過了4份決議，國際法院發布了臨時措施命令，聯合國等人道機構作出了大量努力，但加沙人道局勢一直不斷惡化，違反國際法特別是國際人道法的行為一直都在發生。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）依據聯大授權向巴勒斯坦難民提供救濟，是加沙人道援助的中流砥柱。即便在最危險的時候，近東救濟工程處一直在加沙堅守，迄今已有224名員工遇難。中方要求以色列對所有人道工作者遇襲事件進行嚴肅調查和追責。



耿爽表示，脊髓灰質炎疫苗接種行動能夠開展，充分說明只要當事方拿出政治意願，擴大在加沙的人道行動完全可以實現。中方再次呼籲以色列從生命和人道出發，履行國際人道法義務，立即解除封鎖、開放全部過境點，取消對人道物資准入的限制，停止對聯合國等人道機構的攻擊打壓，為人道機構開展援助提供安全保障和便利。



耿爽說，儘管國際社會一再發出停火止戰、停止殺戮的強烈呼聲，但以色列的軍事行動從未停止，已經導致4.1萬多名巴勒斯坦平民死亡，令人震驚和難以置信。安理會作為維護國際和平與安全的首要機構，為什麼到今天仍不能阻止這一人間慘劇。正如分析指出，如果不是美國一再阻攔，安理會早在衝突爆發之初就可通過決議要求停火。如果不是美國一再袒護，安理會多份決議就不會遭到明目張膽的拒絕。中方支持安理會為早日平息戰火、緩解人道災難、實現地區和平採取進一步行動。