伊朗總統：伊朗仍尋求維持伊核協議框架

9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚在首都德黑蘭出席其上任後的首次新聞發布會。（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，伊朗總統佩澤希齊揚16日在德黑蘭表示，伊朗並不尋求發展核武器，仍致力於維持伊朗核問題全面協議框架。



佩澤希齊揚當天在其上任後的首次新聞發布會上說：“我們並不尋求發展核武器，只尋求滿足我們的技術和科學需求。”他表示，伊朗仍然致力於維持伊核協議框架，是“其他國家”不履行協議條款，讓伊朗被迫違背初衷。如果美國和部分歐洲國家承諾繼續履行協議條款，伊朗也將履約。



佩澤希齊揚還表示，伊朗從不是發動戰爭的一方，對其他國家沒有敵意，但伊朗需要保持國防力量來確保國家和人民安全。



2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議。2018年5月，美國單方面退出協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行協議部分條款，但承諾所採取措施“可逆”。2021年4月起，伊核協議相關方在奧地利首都維也納舉行多輪會談，討論美伊恢復履約問題，美國間接參與談判。2022年8月初，歐盟向談判參與方提交了一份關於恢復履行伊核協議的“最終文本”，伊朗和美國隨後針對這一文本互相交換書面意見，但談判自2022年9月起未取得明顯進展。