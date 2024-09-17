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緬甸洪災已致226人死亡77人失蹤
http://www.CRNTT.com   2024-09-17 16:41:07


　　中評社北京9月17日電／據新華社報導，緬甸國家管理委員會新聞信息小組16日晚發布消息說，根據最新統計數據，近日的嚴重洪災已造成緬甸全國226人死亡、77人失蹤。

　　消息說，受季風及台風“摩羯”餘波影響，緬甸近日多地出現連續強降雨並引發洪澇災害。統計數據顯示，全國數十個鎮有2116棟房屋、1040所學校，以及大量政府建築、通信基站等被損毀，15.8萬棟房屋被淹。

　　消息還說，緬甸已成立災害管理委員會，在受災地區展開救援和重建工作。此外，全國已設立438個避難所，救助超過4萬戶、共16萬餘人。

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