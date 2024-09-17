俄武裝力量人數擴充　烏：俄發動大規模空襲

中評社北京9月17日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京16日簽署命令，將俄武裝力量中軍人數量增加至150萬人。烏克蘭空軍16日稱，俄軍15日夜間至16日凌晨對烏克蘭發動空襲，向烏境內發射了56架攻擊型無人機。



根據克里姆林宮網站16日發布的消息，普京當天簽署的總統令規定，俄武裝力量人員編制為2389130人，其中包括150萬名軍人。該命令將於今年12月1日生效。2023年12月1日，普京簽署總統令，規定俄武裝力量人員編制為2209130人，其中軍人132萬。



烏克蘭空軍16日在社交媒體上說，俄軍從庫爾斯克州和克拉斯諾達爾邊疆區發動空襲，主要攻擊方向是烏克蘭基輔州，烏防空火力共攔截了53架俄無人機。



基輔市軍事管理局局長謝爾蓋·波普科在社交媒體上說，烏首都基輔16日凌晨拉響防空警報，這是9月以來俄軍對基輔發動的第八次空襲，空襲未造成人員傷亡或財產損失。



哈爾科夫州軍事行政長官西涅古博夫16日上午在社交媒體發文說，俄軍15日下午對哈爾科夫市發動空襲，造成至少1人死亡、43人受傷。此外，15日下午至16日早上，哈爾科夫等多個地區遭到俄軍炸彈、無人機和火炮襲擊，許多民用設施損毀。



烏克蘭外交部16日在其官網發表聲明說，考慮到庫爾斯克地區人道主義局勢和妥善保障人權的需要，烏外交部呼籲聯合國和紅十字國際委員會加入對該地區的人道主義行動中來。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當天對此回應說，烏方此舉“純粹是一種挑釁”。俄新社當天援引佩斯科夫的話報導，俄方認為這種“挑釁聲明”不會被受邀者接受，並期待聯合國和紅十字國際委員會對此作出“清醒的評估”。



俄羅斯國防部16日在社交媒體上發布消息說，俄軍解放了庫爾斯克州烏斯片諾夫卡和博爾基居民點。此外，過去一天，俄軍在該州比亞霍沃等5個居民點方向擊退烏軍5次反攻。