特朗普再遭刺殺　政治暴力成美國新常態？

7月18日，美國前總統特朗普（前排左二）和共和黨副總統候選人萬斯（前排右二）在共和黨全國代表大會上向觀眾致意。共和黨全國代表大會當天在威斯康星州密爾沃基市舉行，特朗普正式接受共和黨總統候選人提名，並發表演講，闡述其施政綱領。（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，美國共和黨總統候選人、前總統唐納德·特朗普15日在佛羅里達州打高爾夫球時遭遇未遂刺殺圖謀。特朗普無恙，嫌疑人已被羈押。



這是特朗普時隔兩個月再次遭遇未遂刺殺。上次刺殺發生在7月中旬一次競選集會演講台上。英國媒體評論，此類現象說明“政治暴力在美國已成新常態”。



高爾夫球場的槍聲



事發地在佛州西棕櫚灘的“特朗普國際高爾夫俱樂部”球場，屬特朗普自家產業。特朗普當時正與球友一起打球。



棕櫚灘縣治安官里克·布拉德肖說，事發時間為當地時間15日13時30分（北京時間16日凌晨1時30分）左右。嫌疑人當時手持一支裝有瞄准鏡的AK－47式樣步槍，藏身於離特朗普大約三四百米的灌木叢中。特勤人員發現灌木叢中伸出的槍管後，朝嫌疑人方向至少開了4槍。



特朗普密友、美國福克斯新聞台主持人肖恩·漢尼蒂說，事發時與特朗普在一處打球的史蒂夫·威特科夫向他描述，他們打到第五洞時聽到幾聲“砰砰”響，幾名特勤人員隨即撲到特朗普身上，圍得嚴嚴實實，隨後有小推車運來鋼制護具，將特朗普護送離開。



布拉德肖解釋說，由於特朗普不是在職總統，所以球場的安保部署有限，一切聽從特勤局的安排。



不過，據美聯社援引的美國官員說法，特朗普享受的安保待遇已經比許多前總統更高一些，緣於他的高曝光率以及總統競選人的身份。特朗普在7月賓夕法尼亞州競選集會現場遭遇未遂刺殺前後，對他的保護措施有所升級。

