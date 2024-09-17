德國恢復所有陸地邊界管控措施

9月10日，在位於德國和波蘭邊境的德國城市奧得河畔法蘭克福，警察在邊檢站執勤。（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，德國16日起在其所有陸地邊界實施管控措施，恢復護照檢查，以限制非法移民入境。



按照德國內政與國土部長南希·費澤先前頒布的命令，德國警方從16日起在該國同盧森堡、比利時、荷蘭和丹麥之間的邊境口岸執行邊檢措施。這一臨時管控措施為期6個月，到期後可能延期。



德國先前已在與波蘭、捷克、奧地利、瑞士和法國的邊境口岸實施邊檢措施。16日的最新舉措意味著德國對其所有陸地邊界恢復管控。



費澤約一周前向歐盟委員會正式通報恢復邊檢決定，在歐洲國家中引發關切。



《申根協定》現有29個簽署國，包括歐盟大多數成員國。申根區國家之間不設邊檢，公民可自由往來。按照波蘭總理唐納德·圖斯克先前說法，德國此舉意味著申根國家之間自由流動將出現事實上的大規模暫停。



德國官員說，邊境檢查旨在限制非正常移民以及應對恐怖組織和跨境犯罪組織威脅。自去年10月德國東部邊界實施管制以來，已有大約3萬名非法移民被拒絕入境。



德國北萊茵－威斯特法倫州索林根市上月發生一起持刀襲擊事件，造成3人死亡，嫌疑人為來自敘利亞的移民。德國總理奧拉夫·朔爾茨稱該事件為“針對我們所有人的恐怖主義”。德國政府隨後表示將加大力度打擊非法移民和恐怖主義。