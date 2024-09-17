以色列再炸加沙學校和難民營

9月11日，在加沙地帶中部努賽賴特難民營，人們聚集在以軍轟炸後的學校廢墟附近。（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，以色列軍隊15日空襲加沙地帶一所學校和兩座難民營，聲稱襲擊針對藏在平民區的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）軍事目標。加沙地帶衛生部門15日說，過去24小時又有24名巴勒斯坦人死於以軍炮火。



以色列國防軍15日發表聲明說，以軍對加沙地帶北部拜特哈嫩的一所學校實施空襲，目標是藏在校內的一個哈馬斯指揮所。依照聲明說法，以軍採取措施避免傷及平民，暫無人員傷亡報告。目擊者告訴德新社記者，以軍在發動空襲前發射了一枚導彈，警告附近平民撤離。



新一輪巴以衝突爆發後，加沙地帶的學校基本停課，多數成為逃難者的收容場所。暫不清楚以軍15日空襲的這所學校內有多少難民栖身。



以軍上周轟炸加沙地帶中部一個收容流離失所者的學校，致使至少18人死亡。運營學校的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處說，這所學校收容大約1.2萬人，多數是婦女兒童。當時那起空襲招致國際社會廣泛譴責。



以軍12日稱，死者中9人是哈馬斯武裝人員，其中3人為近東救濟工程處工作人員。近東救濟工程處發言人否認以軍說法。



以軍14日說，以軍最近幾天在加沙地帶南部城市拉法打死超過100名哈馬斯武裝人員，查獲大量武器。哈馬斯方面沒有證實這一說法。



奧達醫院和卡邁勒·阿德萬醫院15日說，以軍當天空襲了加沙地帶中部的努賽賴特難民營和北部的傑巴利耶難民營，在兩地分別炸死三人和一人。



加沙地帶衛生部門15日說，過去24小時又有24名巴勒斯坦人死於以軍在加沙地帶的軍事行動，新一輪巴以衝突爆發以來，加沙地帶已有超過4.1萬人死於戰火。

