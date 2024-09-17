調查：日本近八成地方長官支持婚後不改姓

6月24日，行人走過日本東京一處顯示實時匯率的電子屏幕。（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，日本共同通訊社15日發布的一項調查顯示，日本近八成地方長官支持修改現行法規、不再要求夫妻婚後統一姓氏。



依照共同社說法，日本民間呼籲廢除夫妻統一姓氏法規的呼聲增多，相關問題將成為執政黨自由民主黨9月27日新總裁選舉的辯論議題之一。



日本現行民法規定，夫妻婚後必須同姓。實際情況中，通常是女性在婚後放棄自己的姓氏，改從夫姓。主張予以修改者認為，夫妻同姓抹煞個性，婚後改姓不利於體現個人婚前職業成就、影響職業發展。反對者則認為，夫妻用不同姓氏不利於家庭團結。



共同社於今年7月至8月對全日本地方長官就該問題的態度展開調查。調查對象包括47個都道府縣長官和1741個市區町村長官，其中1667人作答。答覆者中，78%支持修改現行法規，允許夫妻婚後保持各自姓氏。



76%的支持者在調查提供的多項解釋中選擇：保持各自姓氏不是強制要求，夫妻雙方仍可選擇統一姓氏。至於反對原因的多項選擇，64%認為夫妻保留各自姓氏影響家庭團結；39%認為“家庭中夫妻同姓很正常”。



共同社今年5月曾就同樣問題調查日本公眾的態度，結果顯示，76%的受調查者支持允許夫妻選擇保留各自姓氏。報導說，今年6月，日本最具影響力的商業游說組織日本經濟團體聯合會呼籲允許夫妻保留各自姓氏，認為改從配偶姓氏的壓力一直不成比例地由女性承擔。



日本法務省一個專家委員會1996年曾建議修改法律，允許夫妻婚後保留各自姓氏，但遭到保守勢力反對，此後這方面幾乎再無實質進展。