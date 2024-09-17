美經濟學界認為對華加征關稅將帶來多重惡果

這是9月13日在美國華盛頓拍攝的美國貿易代表辦公室外景。（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，在各方反對聲中，美國貿易代表辦公室13日發布有關對華加征301關稅最終決定，相關措施將於9月27日生效。不少美國經濟學界人士表示，美國針對中國電動汽車等新能源產品濫用“301條款”並額外加征關稅，其實質是服務美國國內政治，將推高美國進口商品價格，傷害美國消費者和企業利益，拖累美國經濟，阻礙美國應對氣候變化的努力，並破壞國際貿易秩序和全球產業鏈供應鏈安全穩定。



5月14日，美方發布對華加征301關稅四年期復審結果，宣布在原有關稅基礎上，擬進一步提高中國產電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的進口關稅。



美國貿易代表辦公室於9月13日發布最終決定，並在聯邦公報上發布了關於修訂信息的公告。今年5月宣布的內容大多被采納。



經濟學家指出，儘管近期美國通脹壓力有所緩和，但今年美國通脹率預計仍將高於2%的目標值，對華加征關稅恐將再度推高通脹，而絕大部分代價仍將由美國消費者和企業承擔。



研究發現，自2018年以來，美國對部分中國商品大幅加征關稅，美國進口代理商、批發零售商承擔了90%以上的加征關稅成本。他們又將壓力以“漲價”的形式轉嫁給下游生產者和終端消費者，對美國高通脹起到推波助瀾的作用。



“拜登的貿易政策限制了美國人享受質優價廉的外國產品的機會。”美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員加裡·赫夫鮑爾對新華社記者表示，美方新關稅措施將剝奪美國消費者購買高性價比中國電動汽車的權利。



赫夫鮑爾認為，如果特朗普當選總統並兌現其貿易方面的競選承諾，美國消費者價格指數可能急劇上升2到3個百分點。“這對消費者來說將非常痛苦，但美國製造商難以從中顯著受益，因為它們本身並不大量生產被加征關稅的商品。”



由於加征關稅會推升零部件和原材料價格，部分美國企業將面臨生產成本增加、產品競爭力下降的困境。美國馬里蘭大學商學院名譽教授彼得·莫羅奇判斷，一些美國製造商在美國及全球市場上都將明顯處於劣勢。

