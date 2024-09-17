天津、江西、山西、甘肅開展多種形式宣講

中評社北京9月17日電／據新華社報導，從城鄉社區到田間地頭，從機關單位到企業車間、從群眾團體到“兩新”組織……連日來，天津、江西、山西、甘肅各地宣講團分層分類，針對不同群體探索創新手段，結合群眾身邊事，開展接地氣、聚人氣、有生氣的基層宣講，讓理論宣講“傳”入千家萬戶，“播”到田間地頭，“走”進人們心坎。



14號上午，位於天津市靜海區的健康產業國際合作示範區協和園展示中心氣氛熱烈。“黨的二十屆三中全會提出，實施健康優先發展戰略。這幾年，天津市打造以團泊健康城為代表的健康產業集聚地，我們現有天津中醫藥大學、血液病醫院和體育康養產業集群，加上建設中的中國醫學科技創新體系核心基地天津基地項目，將會進一步滿足人民群眾日益增長的健康需求。”天津健康產業國際合作示範區管委會黨政辦主任蘇碧丹正在宣講。



從事體育康復行業的青年創業者王英達說，通過這種行進式的宣講，他直觀感受到天津健康產業的發展變化，增添了為健康中國而奮鬥的動力。



優秀青年代表講述扎根農村的奮鬥歷程，網約車司機分享“愛心車隊”的奉獻故事……天津市精心組織宣講培訓，堅持分層分類，面向不同群體廣泛開展基層宣講，用“青言青語”講好青春奮鬥故事。



“鑼鼓打來喜連連，同聲高歌黨的重要決定。推進中國式現代化，鄉村振興是關鍵……”13日，在江西省寧都縣竹笮鄉大富村的曬穀坪，響起了該縣衛東文宣隊精心編排的黨的二十屆三中全會精神寧都采茶戲節目。



“寧都老表愛看戲，我們將黨的理論、政策融入到戲裡進行編排和演出。”衛東文宣隊負責人黃掄堪說，文宣隊自1968年成立，一直堅持通過“理論＋文藝”的宣講方式，將黨的方針政策融入地方特色演出，讓黨的創新理論“飛入尋常百姓家”。



“這種演出用的調子和土話很接地氣，這樣講我們聽得懂也記得住。”大富村“90後”新農人溫偉清說。他此前註冊成立了寧都縣益農農機服務專業合作社，為種植戶們提供機耕、機插、機收等服務。“全會提出堅持農業農村優先發展，這讓種植戶繼續擴大種植糧食面積、科技種糧、持續增收吃下‘定心丸’。”他說。

