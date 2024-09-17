2024年服貿會達成近千項成果

中評社北京9月17日電／據新華社報導，全球服務、互惠共享。2024年中國國際服務貿易交易會16日在京閉幕，本屆服貿會共達成近千項成果，線下參展企業國際化率超過20%。



記者從服貿會新聞發布會現場獲悉，服貿會會期共達成成交、投資等7類近千項成果，主要集中在建築、金融、商業服務等領域；舉辦國際合作項目洽談推介會等56場，其中海外對接會系列活動10場。



北京市商務局局長朴學東介紹，本屆服貿會線下參展企業的整體國際化率超20%。“世界500強及行業龍頭企業、境內外機構等111家企業機構發布數字化、人工智能、醫療健康等領域219項成果，比上屆增加80項。”



服貿會的吸引力持續增強，5天的會期，180餘場論壇會議活動陸續舉行，2000餘家企業線下參展、6000餘家企業線上參展。人工智能、雲計算、元宇宙、6G等行業前沿技術，以及產業融合發展的新成果集中亮相：搭載人工智能深度學習技術的骨科手術機器人、全球最小心臟起搏器、遠程安全駕駛系統智能駕駛艙……



“今年的服貿會取得了豐碩成果，充分彰顯了中國堅持以高水平開放推動高質量發展的堅定決心，廣泛凝聚了深化全球服務業和服務貿易合作的重要共識，全面反映了服務貿易創新發展突出成就。”商務部服務貿易和商貿服務業司副司長王波說。



作為本屆服貿會的主賓國，法國安排了一系列圍繞服貿會主題的會議，重點關注健康、體育和“法國吸引力”等方面。已經連續多年參加服貿會的高通公司準時赴約，公司全球高級副總裁錢堃說：“借助服貿會這個平台，公司將繼續深化與中國客戶的產業合作，利用在智能計算領域的領先技術，賦能更多產業。”



“我們將全面實施跨境服務貿易負面清單，有序推進跨境服務貿易梯度開放，推動實施服務貿易全球合作夥伴網絡計劃，拓寬服務貿易多雙邊和區域合作機制。”王波表示，要進一步發揮好服貿會在擴大開放、深化合作、引領創新方面的重要平台作用，加快推動服務貿易高質量發展。