中秋假期：文化活動豐富　節日市場供應充足

中評社北京9月17日電／據人民日報報導，又是一年中秋時，人們用各具特色的文化活動迎接佳節。各地各部門多措並舉，保障供應、穩定物價，消費市場活力湧現。



文旅市場顯活力



立足傳統民俗、構建文化場景，中秋佳節，各地積極打造文旅新產品、新業態、新場景，更好滿足不同消費者需求，激發節日市場活力。



投壺下棋、國風表演、詩詞打卡……近日，“雙桂攬月·只此中秋”游園會在重慶市梁平區舉行。“今天專門穿著漢服，帶著表妹來體驗這場古色古香的游園會，我們玩了投壺遊戲，還親手製作了漆扇，體驗非常好。”市民鄧婷婷說。據瞭解，該中秋游園會不僅有猜燈謎、詩詞飛花令等傳統文化體驗環節，還有古箏、琵琶等國風樂坊表演。



吉林省長春市淨月潭景區裡，水幕與音樂相互交織，噴泉表演引得游人紛紛駐足。廣場正中，來自黑龍江的遊客陳嘉敏和朋友在演出人員旁拍照留念。“每走一段路，便能遇見一個新活動，節日氛圍非常棒。”中秋假期，淨月潭景區設計了文創印章打卡、非遺市集等多種活動，豐富遊客游玩體驗。“我們還準備去租一頂帳篷，在森林裡欣賞月色。”陳嘉敏說。



中秋假期，我國文旅需求集中釋放，旅遊出行成為熱門選擇。中秋假期首日出現出行熱潮，交通運輸部數據顯示：9月15日，全社會跨區域人員流動量21592.4萬人次，比2023年同期增長37.9%。



節日相聚添溫暖



洗菜、切菜、揉面、淘米……江西省撫州市瑞日嘉園小區內，市民黃春貴一早就在廚房裡忙碌。門鈴響起，門外是黃春貴的大哥黃繼龍。“我回來啦！”黃繼龍是一名長途貨車司機，常年奔波在外，今年中秋假期，黃繼龍驅車數百公里趕回家中與家人團聚。夜幕降臨，餐桌上，菜肴漸滿，香氣四溢，一家人圍坐在一起舉杯共祝。“天上月圓，人間團圓。希望今後的日子越過越好。”黃春貴說。

