江蘇徐州：“一件事”不止辦成，更要辦好

徐州市數據局設立“高效辦成一件事”專區。（圖源：人民網） 中評社北京9月17日電／據人民網報導，改革前，準備34份材料，跑3個辦事窗口，提交3次申請，耗時約1個月；改革後，跑3次“專窗”，3天內辦結。這是江蘇徐州推進“船舶營運一件事”的成效。



徐州較早把“高效辦成一件事”納入行政審批制度改革重點任務。2019年至今，在江蘇政務服務網徐州旗艦店，包括國家要求、江蘇明確的改革任務在內，“一件事”專區已上線90件事、辦理180萬餘件，平均減少申報材料50%以上、減少環節60%以上、減少時間65%以上、減少跑動次數75%以上，滿意率則高達99.9%。



群眾辦事少跑腿



“線上填完材料，兩天就辦好了。”近日，徐州市康揚園林綠化工程有限公司工作人員王先聲收到一份邳州市數據局寄來的郵政EMS快件，裡面是變更後的營業執照和登記意見通知書。



“以往變更企業信息，需要單獨進行工商、稅務、公安和銀行信息變更，至少要跑4家部門，材料繁瑣，耗時也久。”王先聲說，如今，通過企業信息變更“一件事”套餐辦理，只需線上把所有材料一次性填報齊全，選擇好業務套餐，在家就能收到變更後的證照。



年初，國務院印發《關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》，將企業信息變更“一件事”納入2024年度重點事項清單。對此，徐州依托“江蘇政務服務網”，整合企業信息變更過程中涉及的市場、稅務、銀行、社保、住房公積金等多個部門的相關業務變更事項，實現了業務集成辦理、數據實時共享、全程閉環管理工作模式。



2022年9月，國務院辦公廳印發意見，要求各地實施推廣13項重點“一件事”事項。“兩年來，徐州除落實好13組國家清單事項、江蘇省定26項全程網辦‘一件事’外，還持續開發具有地方特色的‘一件事’應用場景，並建立雙包掛推進機制，實行市數據局班子成員‘一批事項、一個縣區’。”徐州市數據局政務服務處處長郭肖肖介紹，截至2024年9月中旬，徐州在省政務中台支撐“一件事”累計辦件量126萬餘件。

