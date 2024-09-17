日研究：缺乏酪氨酸反而延長雌性果蠅壽命

資料圖（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，日本一個研究團隊利用果蠅實驗分析了10種非必需氨基酸攝入量對個體壽命的影響，發現缺乏酪氨酸反而能使雌性果蠅壽命延長。這項研究成果有助於加深理解營養素對生理的影響。



日本理化學研究所日前發布公報介紹，組成蛋白質的氨基酸可分為兩大類：一類是必需氨基酸，即人體不能合成或合成速度遠不能適應機體需要，需從食物中攝取的氨基酸。另一類是非必需氨基酸，人體自身可以合成或通過轉化其他氨基酸獲取它們。非必需氨基酸攝入不足一般不會誘發營養不良，所以相關研究較少。



為探索非必需氨基酸攝入不足的生理影響，研究人員用果蠅進行了實驗。研究團隊用數十種原料合成人工飼料，讓每批飼料只缺乏一種非必需氨基酸，然後用這些飼料喂養具有生殖能力的雌性果蠅成蟲。



結果顯示，如果飼料中缺乏半胱氨酸或天冬醯胺，則被實驗果蠅的壽命會縮短；如果缺乏丙氨酸、甘氨酸、穀氨酸等，果蠅壽命幾乎不受影響；而如果缺乏酪氨酸，果蠅壽命反而會延長。



研究還發現，缺乏酪氨酸的雌性果蠅雖然壽命延長，但產卵數下降。以有繁殖障礙的雌性果蠅成蟲或雄性果蠅成蟲為對象進行同樣的實驗，則限制酪氨酸攝入對壽命幾乎不產生影響。這表明限制酪氨酸攝入的生理效果因性別等個體差異而不同。



相關論文已發表在美國《科學進展》雜誌上。公報說，蛋白質是維持機體健康的重要營養物質，但過量攝入可能不利於健康，因此限制某些非必需氨基酸的攝入或許有助於延長壽命且副作用較小。但針對果蠅的研究並不能全面評估限制非必需氨基酸攝入的副作用，需要進一步開展哺乳動物實驗等研究。