李家超記者會：國慶75週年活動有三大特色

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月18日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超9月17日上午在政府總部召開記者會，他介紹了此次國慶75週年活動的具體安排。期間，他還就剝削外勞、學童自殺案、大熊貓來港等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。還有兩個星期，就是75周年國慶的大日子。今年亦是特區完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任，和完善地區治理、重塑區議會後的首個國慶，有特別意義。



特區政府重視75周年國慶，已成立了由政務司司長主持的“地區治理領導委員會”和政務司副司長主持的“地區治理專組”就國慶活動籌備工作，作高層統籌和督導，全力辦好國慶活動。



在政府的推動下，我很高興見到社會各界都積極參與，氣氛較以往更熱烈。香港會舉辦超過400項慶祝活動，這次慶祝活動有三大特色。



第一是“多元化”。國慶當日早上會舉行升旗儀式及國慶酒會，晚上會上演維港國慶煙花匯演。每個政策局都積極在各個範疇下大力推動慶祝國慶，並在多項活動加入與“七十五”數字相關的元素和特色。例如安排75隊公務員義工隊的送暖行動、向750名長者提供免費口腔檢查和諮詢服務，以及資助7 500名市民本地遊等。



第二是“全城慶祝”。我相信市民近日在市面上都開始見到全港多區大規模展示國慶布置，包括國旗、區旗、燈柱彩旗、海報和大型橫幅等，整個社會將洋溢熱鬧的國慶氣氛。全港18區民政事務處會聯同各區區議會及地區團體舉辦活動，例如無人機表演、飄色巡遊、特色市集、花燈展覽等，展現地區色彩，慶祝祖國華誕。



第三是“與眾同樂”。首先，政府會請大家看電影，在十月一日透過電影發展基金資助一半票價，大家在國慶日只需要付半價，就可以看電影。另外，政府會聯同社會各界推出各式各樣的特別優惠。