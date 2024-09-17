中秋假期文旅市場觀察

中評社香港9月17日電／夜幕降臨，重慶渝中十八梯傳統風貌區內遊人如織。“白天主打室內遊，晚上再來爬坡上坎，作為‘不夜城’，重慶的夜很有味道。”遊客陳玉珏說。



這個中秋假期，記者走訪重慶、上海、湖南等地文旅市場發現，今年中秋遊多了一份“鬆弛感”，中式夜遊、短途“微度假”、文藝遊成為遊客熱門選項。



郴江河畔，華燈璀璨，清逸婉轉的湘崑曲調自河上傳來。在湖南郴州蘇仙區裕後街歷史文化街區，來自湖南省昆劇團的演員們乘坐花船巡遊，吸引市民遊客爭相拍照留念。



裕後街是秦漢時期湘粵古道的始發地，至今已有2000多年歷史，月影之下，古街別具風味。中秋假期，裕後街舉辦歷史文化節，推出皮影戲、非遺文化市集、民俗演繹等系列活動。



湖南張家界天門山景區更是把夜遊玩出新花樣。15日晚，來自世界各地的翼裝飛行員們與身披“嫦娥”輕紗的演藝人員一起在月色中帶來一場震撼演出。



新華社報導，同程研究院首席研究員程超功表示，各地結合時令節慶，在傳統賞月外拓展消費場景，帶來多元化體驗，讓中式夜遊成為中秋假期文旅消費熱點。同程旅行平台數據顯示，近一周國內古鎮園林夜遊相關搜索熱度環比上漲77%，夜間遊船搜索熱度環比上漲42%。



今年中秋節，市內遊及周邊的“微度假”廣受歡迎。



9月17日中秋節，上海市徐匯區龍華廣場舉辦“唐韻中秋”節慶活動，京劇、滬劇、崑曲、評彈……現場演繹曲藝界的“團圓盛會”。



上海市民徐競和5歲的女兒穿上漢服，在此觀看表演，打卡拍照。她說，城市商圈和街區舉辦豐富活動，既能體驗傳統文化，又能方便地就餐、聚會，是個好去處。



住在上海浦東的石明17日一早便和女友駕車直奔位於臨港新片區的滴水湖。環湖散步、遊覽上海天文館、在上海海昌海洋公園欣賞演出……石明將一日遊安排得滿滿當當。台風過境，上海海昌海洋公園于中秋節當日全面恢復運營，多個中外藝術團同

台競演。



攜程數據顯示，中秋假期，同省酒店訂單比例預計達到50%以上；預訂高鐵出行的訂單中，出遊半徑約為361公里。



多樣的文藝活動也給遊客帶來更多好去處。重慶渝中區假期陸續推出中秋節賞秋文化展、解讀中秋詩作活動、中秋優秀美術作品展等。一場中秋音樂會在渝中區巴將軍公園舉行，一首首耳熟能詳的流行歌曲精彩上演，吸引眾多市民遊客駐足欣賞。



“中秋來渝中，除了洪崖洞、解放碑等景點，遊客還有豐富的文體藝活動可以選擇，假期共上演各類營業性演出300餘場次。”渝中區文化旅遊委副主任盧永軍說，中秋假期首日，渝中區接待遊客104.6萬人次，按可比口徑同比增長5.8%；旅遊綜合收入8.87億元，按可比口徑同比增長6.4%。