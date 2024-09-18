李家超本周四赴京出席京港洽談會

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月18日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，將於星期四前往北京，出席翌日開幕的第27屆北京.香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會，此行會全力推廣香港優勢，推動京港合作。



李家超表示，自己會在星期四前往北京，出席星期五開幕的第27屆“北京‧香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會”。京港洽談會是由京港兩地共同舉辦的一年一度大型經貿盛會。回歸以來，香港和北京每年輪流舉辦，今年已經是第27屆。



李家超亦表示，這次率領的香港代表團，主要官員包括財政司司長、財經事務及庫務局局長、運輸及物流局局長、創新科技及工業局局長等。除了政府代表外，特區政府亦透過香港貿易發展局、投資推廣署、引進重點企業辦公室等，組織由香港主要商會帶領，由香港工商界知名人士及企業代表等組成的代表團一同出席會議。特區政府會全力推廣香港優勢，推動京港合作，吸引更多內地企業利用香港走向國際市場，以及促進兩地企業的交流合作，為京港雙方經濟注入更大動能。



李家超稱，多年來，京港洽談會促進了兩地政府、企業及投資者在不同領域，廣泛和深度交流合作，包括金融、專業服務、科技、“一帶一路”建設等，推動京港兩地高水平互利共贏，創造重大經濟價值。以去年為例，京港洽談會簽約的雙向投資重大專案達到34個，涵蓋商務、科技服務、文化旅遊、數位經濟等多個領域。



李家超指出，今年的京港洽談會以“優勢互補、共創繁榮”為主題，舉行15場專題推介活動和配套活動，更首次增設“投資香港”主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面進行主旨演講和推介。特區政府會重點推介香港，聚焦金融、科技創新及商貿物流這三個香港極具優勢的產業。其間，自己亦會出席國家工業和信息化部與創新科技及工業局的一個有關新型工業化的合作協議簽署儀式。