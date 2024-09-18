李家超：本地或外來勞工均受勞工法例保護

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月18日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，特區政府不會容許任何違反香港《僱傭條例》的行為，無論他是本地勞工，或者是外來勞工，都受到香港勞工法例保障，特區政府會大力打擊，一定會依法嚴懲。



李家超表示，有關剝削外勞或輸入勞工的議題，特區政府當然很關心。至於有剝削外勞的情況，特區政府已經成立了跨部門調查隊，調查隊除了勞工處，亦有警方或相關的執法部門，發展局亦會參與。特區政府不會容許任何違反香港《僱傭條例》的行為，無論他是本地勞工，或者是外來勞工，都受到香港勞工法例保障，特區政府會大力打擊，一定會依法嚴懲。



李家超亦表示，在輸入勞工方面，特區政府絕對明白，而且是特區政府的政策，就是本地就業優先。特區政府亦會確保本地工人的工資，所以任何輸入來香港的工人，他們的工資不能夠低於行業的中位數，這是確保本地工人的工資受到保障，亦確保不會有廉價勞工。



李家超稱，香港整個勞工政策都是重視培育本地勞工。所以就算輸入一些勞工時，都要他們每個月提交四百元的培訓費。而且在補充勞工優化計劃如果輸入任何勞工，都要有四個星期的本地招募。勞工處亦會審視每一個程序是否到位，符合特區政府的要求，是會嚴格審批。我們的政策是本地工人為先，輸入外勞是輔助，亦都是短暫。

