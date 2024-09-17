內塔尼亞胡宣布擴大戰爭目標至包括黎巴嫩邊境

中評社香港9月17日電／以色列總理本雅明·內塔尼亞胡表示，他對加沙戰爭的目標已經擴大，包括讓逃離黎巴嫩邊境地區的以色列人返回家園。



自以色列一年前開始對加沙地帶發動戰爭以來，以色列軍隊與伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨之間幾乎每天都發生跨境交火。交火迫使雙方數萬人離開家園，並有可能引發更廣泛的地區衝突。



半島電視台報導，內塔尼亞胡辦公室周二發表聲明稱，內塔尼亞胡安全內閣在連夜召開的會議上批准了包括“讓北部居民安全返回家園”在內的決定。



此前一天，以色列國防部長約阿夫·加蘭特對來訪的美國特使表示，“軍事行動”是“確保以色列北部社區回歸的唯一途徑”。



真主黨官員表示，如果加沙達成停火協議，該組織將撤軍，但加蘭特警告說，時間“不多了”。



數月的談判和穿梭外交未能達成停火協議，以結束自 10 月 7 日哈馬斯對以色列發動突然襲擊以來的戰鬥，哈馬斯的襲擊造成至少 1139 人死亡，200 多人被俘。以色列的襲擊造成 41000 多名巴勒斯坦人死亡，95000 多人受傷。



周二晚些時候，美國國務卿安東尼·布林肯抵達埃及時，停火將成為討論的重點。



美國國務院發言人馬修·米勒表示，美國正在“迅速”制定一項新提案，該提案“確保釋放所有人質，減輕巴勒斯坦人民的痛苦，並幫助建立更廣泛的區域安全”。



內塔尼亞胡公開拒絕了美國對該協議即將完成的評估，並堅持以色列在埃及和加沙邊境駐軍。



不斷增加的國際和國內壓力未能說服以色列總理同意得到以色列公眾廣泛支持的釋放俘虜協議。



在以色列與黎巴嫩的北部邊境，真主黨周一聲稱對以色列陣地發動了“數十次”襲擊，以色列軍方稱其襲擊了黎巴嫩的“恐怖分子”目標。



國防部聲明稱，加蘭特對來訪的美國特使阿莫斯·霍克斯坦說：“隨著真主黨繼續與哈馬斯聯繫在一起，達成協議的可能性正在逐漸消失。”



內塔尼亞胡後來告訴霍克斯坦說，他尋求以色列北部邊境安全局勢的“根本性改變”。



真主黨副首領納伊姆·卡西姆周六表示，他的組織“無意發動戰爭”，但如果以色列真得“發動”戰爭，“雙方都會損失慘重”。