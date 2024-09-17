藍營內參民調曝光！44%基隆市民不同意罷免

中評社台北9月17日電／基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票，據瞭解，國民黨也在6月、9月分別做民調瞭解目前罷免趨勢，經數據發現，謝國樑的滿意度從6月的44.6%，到9月增加為55.4%。另在9月數據中，僅剩27.3%同意罷免同意罷免謝國樑，44%不同意。國民黨智庫副執行長凌濤表示，尊重各方數據，但從數據上看可以發現，自從大日集團連連敗訴後，民進黨已經沒有底氣，罷樑團體也失去正當性，國民黨會依照自己的步調，讓基隆市民站出來投出不同意罷免票。



《中時新聞網》報導，據瞭解，國民黨分別於6月、9月針對基隆罷免案做民調，民調結果直接提供給謝國樑參考。而6月時，基隆市民對謝國樑的滿意度44.6%，不滿意41.1%，而到9月，謝國樑滿意度增加將近11%，來到55.4%.不滿意度則是降到31%，另外9月數據當中，針對罷免案投票意願，有65.7%一定會或可能會去投票，相較於6月的46.5%，大幅增加。



民調中也先詢問全體基隆市民對於罷免態度，9月僅剩27.3%同意罷免，43.9%不同意罷免。民調在細部針對會去投票的基隆市民對罷免的態度，6月民調原有61.6%同意；22.9%不同意，不過到了9月同意罷免下降至36.1%， 49.1%不同意罷免。至於預期罷免結果部分，9月僅剩22.1%的基隆民眾認為應該會罷免，相較6月的30.1%也大幅下降。



另外其中還有特殊之處，該民調6月時曾針對罷免案通過，基隆市長接替人選做民調，其中有16.8%支持基隆市“立委”林沛祥；18.9%支持基隆市議長童子瑋，不過仍有62.6%無反應。9月民調則是針對林沛祥本人調查滿意度，有46.2%滿意，18.6%不滿意。



凌濤表示，各界都有在做滾動式民調，尊重各個數據，不過以這份9月份民調顯示，可以看到基隆市政府跟大日商場連五次司法上勝利，拆樑團體發起罷免的導火線，已經被熄滅。



凌濤說，過去民進黨一直介入，不管是黨中央或祕書長林右昌，都讓公民團體訴求完全失焦，也展現很多政治角力。這份民調真實性極高的另一個佐證，就是民進黨中央的態度，6月份罷樑民調高，民進黨就積極介入，但現在挺樑聲量起後，民進黨從黨中央到地方縣市議員都想要切割，這也證實民進黨已經沒有底氣，罷樑團體沒有正當性。



國民黨發言人楊智伃則表示，各界民調都是參考數據，最近看到民調數據都是對於謝國樑的肯定以及對這次惡意罷免的反感，也要呼籲基隆市民站出來投下不同意票。