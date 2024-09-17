日本全國平均地價創1992年以來最大漲幅

中評社香港9月17日電／共同社報導，日本國土交通省17日公佈了今年7月1日時的都道府縣地價（基準地價），住宅用地和商業用地、所有類型用地全國平均地價連續三年上漲，均創下泡沫經濟崩潰後大跌的1992年以來最大漲幅。所有類型用地的漲幅為1.4%，較上年增加0.4個百分點。訪日遊客增加、日元貶值吸引海外富裕人群和投資者的資金流入產生了影響。地方圈中，從不含4個主要城市（札幌、仙台、廣島、福岡）的地區均價來看，所有類型用地32年來首次上漲。



國交省稱“並非類似泡沫經濟期的短期買賣，而是持續著反映實際需求的溫和上漲”。不過，細分各個地區來看則情況不同，尤其是今年1月發生能登半島地震的災區大幅下跌。



從全國平均地價的漲幅來看，住宅用地上漲0.9%，增加0.2個百分點；商業用地漲幅達到了2.4%，增加0.9個百分點。走出雷曼危機和新冠疫情帶來的停滯，上漲基調增強。



東京、大阪、名古屋三大城市圈的住宅用地連續三年上漲，商業用地連續12年上漲，漲幅也擴大。



地方圈的漲幅為住宅用地0.1%、商業用地0.9%，所有類型用地0.4%。均為連續兩年上漲。不含4個主要城市的地區所有類型用地上漲0.2%，地價上漲日漸波及地方圈。



最高價格連續19年為東京都中央區的“明治屋銀座大樓”，每平方米為4210萬日元（約合人民幣212萬元）。