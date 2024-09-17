福島一核燃料碎片取出作業再度中斷

中評社香港9月17日電／共同社報導，東京電力公司17日中斷了面向取出福島第一核電站2號機組熔落核燃料（燃料碎片）的作業。安裝在採集裝置前端的攝像頭無法把影像傳送到遠程操作室，原定當天進行用爪狀器具抓取燃料碎片的作業無法實施。東電正在確認原因，還表示重啟作業的時間未定。



這是2011年3月事故後的首次取出燃料碎片作業，是面向反應堆報廢的重要工序。8月也因操作失誤而中斷，問題接連發生導致對東電的信賴減弱不可避免。取出燃料碎片的作業最初計劃的是2021年啟動，但因更改施工方法等已3次延後。如果此次取出作業本身被延後，就將是第4次延期。



反應堆安全殼內部留有燃料碎片，輻射極強，作業為遠程操作，因此攝像頭的影像不可或缺。據東電稱，採集裝置上有4個攝像頭，無法傳送影像的是前端的2個。東電17日早晨6點左右開始作業，但遠程操作室的屏幕上沒有影像顯示出來。雖然嘗試了重啟採集裝置的電源以及重新連接線纜，但依然未恢復。



根據東電的計劃，從反應堆安全殼的貫通部插入最長可延伸至22米的管式裝置，使用前端的爪狀器具採集燃料碎片。此次被定位為試驗性取出，預定從安全殼底部回收3克以下燃料碎片。



試驗性取出作業原定8月22日開始，但把採集裝置推入安全殼的管子排列順序有誤，一度中斷了作業。