快評：美又售台武器　肮臟的交易危險的挑釁

中評社快評／美國國防安全合作署（DSCA）16日表示，國務院批准售台戰機所需的備用零件與技術支援案，金額約2.28億美元，行政部門已通知國會。這是拜登政府任內第17次對台軍售，也是今年的第5次。



DSCA透過新聞稿稱，這次出售的零件源自美國軍事庫存，不需要另外找國防承包商生產。



出售的零件源自美國軍事庫存，雖有利準時交貨，但可能又是“又爛又貴”。美國去年12月提供給台灣的軍備出現彈藥過期、防彈背心發黴等問題，近日廣受抨擊。“又爛又貴又不準時交貨”，幾乎是美國對台售武常態。



美方接二連三對台售武，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，向“台獨分裂勢力”發出嚴重錯誤訊號。大陸一再強調，任何國家、任何組織或個人都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。



今年5月底起，中方陸續對相關美國軍工企業和高管發布反制措施。其中包括：5月22日起，對美國12家軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施；6月21日起，對洛克希德.馬丁公司實體和高級管理人員採取反制措施。7月12日，外交部公布關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定，自當天起施行。7月17日，大陸暫停跟美國的軍控與防止核擴散磋商。等等。



美國對台軍售，是肮臟的交易與危險的挑釁，增加了台灣海峽的緊張。中國大陸一再強調，台灣問題是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方不斷對台售武，拉高台海危險系數，台灣只會更不安全。