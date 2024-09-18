﻿樂高版《清明上河圖》將登場　冀破世績

圖：沙田新城市廣場將於9月25日起至10月31日展出由樂高拼砌成的《清明上河圖》。（大公報） 中評社北京9月18日電／據大公報消息，為慶祝中華人民共和國成立75周年，中銀香港的年輕品牌“理財TrendyToo”與新城市廣場將於9月25日至10月31日，在新城市廣場一期舉行樂高立體情景模型展覽，展示使用近300萬顆樂高顆粒建構而成的《清明上河圖》立體情景模型，目標打破健力士世界紀錄。



中銀香港“理財TrendyToo”早前聯同本地的樂高專業認證大師洪子健，召集過千位年輕人，包括兩位“DSE超級狀元”鐘柏綸與廖俊翔，共同將名畫《清明上河圖》，拼砌成全球最大的樂高立體情景模型，目標打破健力士世界紀錄，鼓勵年輕人追求卓越、突破自我，實現人生夢想。該模型全長26米、闊1.78米，今年初開始策劃籌備，5月正式動手拼砌，細致呈現北宋時代首都汴京的郊外春景、汴河水景及城市街景。



為隆重其事，中銀香港邀請全港市民於9月23日一同見證健力士世界紀錄的誕生。而該展覽並將展出多件具有中國傳統文化特色的巨型樂高雕塑模型，包括“龍行天下”、兵馬俑、國寶大熊貓及“熊貓孖寶”。洪子健用兩星期時間、以逾4萬顆樂高顆粒砌成熊貓新作品，慶祝國寶來港定居。