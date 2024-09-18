圖：俄羅斯國防部13日公布俄軍在庫爾斯克地區向烏軍開火的畫面。＼美聯社 中評社北京9月18日電／據大公報消息，綜合CNN、新華社報導：俄羅斯總統普京16日簽署總統令，擴編18萬軍事人員。這意味著俄武裝力量人員編制增至約239萬人，其中包括150萬軍事人員。克里姆林宮17日表示，擴軍是因為俄邊境沿線存在大量威脅。



普京16日簽署的總統令規定，俄武裝力量人員編制為2389130人，擴編18萬人，且擴編人員均為軍人。該命令將於今年12月1日生效。這是2022年2月俄烏衝突爆發以來，俄羅斯第三次擴充武裝力量編制人數。前兩次擴編分別發生在2022年8月和2023年12月。俄總統新聞秘書佩斯科夫17日表示，再次擴充俄軍人數“是由於我國邊境沿線存在大量威脅”。



俄軍正在烏克蘭東部前線穩步推進，同時在庫爾斯克地區與發動越境襲擊的烏軍交火。俄國防部17日表示，俄軍打擊了支持烏克蘭軍工企業活動的能源設施、武器、彈藥和物資儲存地，防空部隊擊落一枚美制海馬斯火箭彈和36架無人機。俄方還說，過去一天，烏軍在庫爾斯克方向損失400多名軍人和19輛裝甲車，其中包括4輛坦克。



敘利亞消息人士稱，在美國協調下，250名烏軍教官抵達敘利亞北部，培訓恐怖組織“解放敘利亞”聯盟的武裝分子生產無人機，目的是在敘利亞開辟針對俄軍的新戰線。