﻿Meta封殺俄羅斯官媒　稱涉境外干預

上圖：“今日俄羅斯”電視台的Facebook頁面17日已無法顯示。下圖：Meta公司封殺俄媒，引起俄政府不滿。圖為Meta行政總裁朱克伯格。＼路透社 中評社北京9月18日電／據大公報消息，當地時間16日，美國社交媒體巨頭Facebook母公司Meta宣布，禁止“今日俄羅斯”國際新聞通訊社、“今日俄羅斯”電視台等俄羅斯官方媒體使用該公司旗下所有社交媒體平台，理由是這些俄媒“開展境外干預活動”。俄總統新聞秘書佩斯科夫17日回應說，這種針對俄羅斯媒體的行為不可接受。隨著大選臨近，美國當局近期加強對媒體和社交平台的管控。億萬富豪馬斯克日前在X平台發布關於暗殺政要的爭議言論，受到白宮譴責。



【大公報訊】Meta公司16日發表聲明稱：“經過慎重考慮，我們擴大了對俄羅斯國家媒體機構實施有關措施的範圍。‘今日俄羅斯’國際新聞通訊社、‘今日俄羅斯’電視台及其他相關實體因開展境外干預活動，現已被禁止在全球範圍內使用我們的應用平台。”除了Facebook，Meta公司旗下應用平台還包括Instagram、WhatsApp和Threads等。



佩斯科夫17日說，Meta此舉損害了自身信譽，這種針對俄羅斯媒體的行為不可接受。美國財政部本月初已對“今日俄羅斯”媒體集團及其旗下5家機構實施制裁。13日，美國國務卿布林肯宣布制裁“今日俄羅斯”電視台，並聲稱其為克里姆林宮開展“秘密影響力作戰”，試圖“破壞美國民主”。



美逮捕發威脅言論用戶



美國進入大選年，華府加強對社媒的管控。共和黨總統候選人、前總統特朗普15日遭遇未遂刺殺後，一名網友在X平台提問：“他們為什麼要暗殺特朗普？”馬斯克評論道：“居然沒有人試圖暗殺（現總統拜登）或（民主黨候選人）哈里斯。”馬斯克的言論引發巨大爭議，被指涉嫌煽動政治暴力。他在數小時後删除了相關帖文，並辯解說，自己只是想開個玩笑。他聲稱：“我學到的教訓是，僅僅因為我說的話把一群人逗笑了，並不意味著這些話被發布在X平台上也一樣好笑。”



白宮發言人貝茨批評馬斯克的言論“不負責任”，並強調：“暴力只應受到譴責，絕不能鼓勵或拿它開玩笑。”負責保護現任和前任總統、副總統等重要官員的特勤局亦注意到馬斯克的帖文。一名特勤局發言人說：“按照慣例，我們不對涉及保護工作情報的事務發表評論。但我們可以說，特勤局會調查與我們保護對象有關的所有威脅。”這名發言人拒絕透露特勤局是否聯繫過馬斯克。

