中評社北京9月18日電／網評：美政客反華背後的政治投機主義



來源：大公報 作者：靖 偉



美國近日掀起反華高潮，一邊是國會的瘋狂“反華周”，審議多條反華法案；另一邊是再次濫用301條款對華加征關稅。大選年的美國，開始了政治投機與經濟冒險。



美國眾議院“反華周”通過20多項反華法令，充滿對華忌憚、不安、焦慮以及妄想的複雜情緒。瞭解美國大選的人都知道，這是政治投機。因為美國兩黨政客習慣在4年一次的政治狂歡中，加入反華佐料，以便謀取個人政治利益。



今年的美國大選，美國反華政客不再單純地把中國當靶子，而是把中國視為首要敵人。國會兩黨議員和兩黨總統候選人，在反華動作上可謂分工明確。



共和黨眾議院議員主導反華，推出各種反華議案，民主黨議員則半推半就予以配合。兩黨合作，在國會上演全方位反華“二重唱”，雖然有些荒腔走板，而且還有些雜音亂調，但在反華主旋律上屬於“琴瑟和鳴”。因為兩黨議員都要通過浮誇的反華表演，向背後金主證明自己完成“任務”，總之是兩黨議員集體有意識的政治投機。這種政治投機既是美國政治的折射，也是美國兩黨政治生態的顯現，當然也是美國社會極化通過所謂民主勾兌後的政治現實。



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看看相關的反華法案，既有阻擊中國新質生產力（新能源汽車等）的，也有干涉中國內政的，也有要求美國對華進行出口管制的，林林總總、蠅營狗苟，這些法案形成了近年來美國反華歇斯底里的大雜燴。即便是稍有理智的主流媒體，甚至美國政府，都不認為這些極端的反華法案能發揮效用。

