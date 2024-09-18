中評社北京9月18日電／網評：隆重熱烈慶國慶 展現香港發展新面貌



來源：大公報 作者：卓 銘



今年十月一日是中華人民共和國成立75周年的大日子，是國家發展的重要里程碑。特區政府昨日宣布將舉辦多項活動。政務司司長陳國基表示，舉辦活動的目的，是與全港市民一同分享國慶的喜悅，並在社區傳播愛國主義情懷，尤其是加深青少年對國家發展和成就的認識。同時希望透過各式各樣的國慶活動和特別優惠，帶動本地消費，並向遊客展示香港背靠祖國、面向國際的獨特優勢和魅力。



新中國成立75周年，在民生、經濟、法治、基礎產業、文化、體育、科技等各項領域均取得世界矚目的發展成就。尤其是十八大以來，以習近平總書記為核心的中共中央深入推進新時代新的建設，進一步增強創造力凝聚力戰鬥力，引領“中國號”巨輪乘風破浪、一往無前。這個里程碑時刻，對於香港一樣意義非凡。今年國慶也是特區政府完善地區治理、完成基本法第23條立法後的首個國慶，象徵著香港站在由治及興新階段的起點，未來將可一往無前、團結一致拚經濟、謀發展。



今年香港慶祝國慶的方式，也凸顯了三個與過往不同的特點：



第一是理直氣壯、隆重熱烈。政府和社會各界會在今次國慶節前後籌辦了超過400項慶祝活動，又在全港大量展示各式各樣的國慶布置。各決策局和部門會合共展示超過185000件國慶宣傳品和裝置，包括國旗、區旗、大型橫幅、大型貼紙、海報、燈柱彩旗、電子屏幕、花牌及燈飾等，又會首次在75個政府物業的室外範圍加裝傾斜旗杆，排列式展示國旗和區旗。

