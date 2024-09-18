來！看敦煌壁畫裡的中秋儀式感

莫高窟第35窟－手托日月的十一面觀音菩薩－五代（新華社） 中評社北京9月18日電／據新華社消息，金桂飄香，明月皎皎，又是一年中秋時。從古至今，中秋一直是中國人賞月思親、闔家團圓的傳統節日。遙望同一輪圓月，不禁令人好奇，古人如何過中秋？在世界文化遺產敦煌莫高窟，沉睡千年的壁畫為我們勾勒出古人的中秋“儀式感”。



“皎皎秋空八月圓，常娥端正桂枝鮮。”中秋寄托著古人的種種情思，也引發了他們對月亮的無盡想象。在莫高窟第35窟的壁畫上，五代時期的畫師留下了他們想象中的月宮圖景。敦煌研究院介紹，壁畫中手托日月的十一面觀音菩薩，左右雙手分別托舉太陽和月亮。近看右手的月亮，清幽月色中，畫師用寥寥數筆勾勒出桂樹、金蟾和搗藥的月兔。



月神長什麼樣？莫高窟第384窟的壁畫上，描繪著一尊身呈白色、乘於鵝座的月光菩薩，菩薩手持月輪，仙衣飄飄。在莫高窟第285窟內，東西方的日月神匯聚一堂。西方的日月神乘車駕，中國的日月神駕於雲氣之上。



“皓魄當空寶鏡升，雲間仙籟寂無聲。”以月圓兆團圓，狀若銀盤的滿月，勾起古人對美滿團圓的期盼，他們用各種各樣的方式表達對月亮的樸素崇拜。



花好月圓夜，人們擺設香案、放置供品，敬奉月神。敦煌研究院介紹，在莫高窟第103窟的壁畫中，描繪了古人們頭頂明月、圍繞寶塔祭拜的場景。



“碧樹陰圓，綠階露滿。金波瀲灩堆瑤盞。”除了賞月、拜月，古時民間還有燃燈助月色的習俗。風清月朗，燈影綽綽，古人或點亮燈籠、走街串巷，或放花燈於流水中、祈福許願。敦煌研究院介紹，從莫高窟第146窟壁畫上的《藥師經變之燃燈》，便可一窺古人燃燈祈願的景象。



“小餅如嚼月，中有酥和飴。”共宴飲、同賞月，是中秋節必不可少的環節。形如圓月的月餅不僅應時應景，還具有文化特徵。

