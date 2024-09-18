美國青少年交流團走進貴州苗寨 圖源：新華社 中評社北京9月18日電／據新華社報導，9月15日至18日，應中國人民對外友好協會邀請，由美中青少年學生交流協會組織的美國青少年“青春同行”華盛頓州代表團80名師生來到貴州省參觀訪問。



游苗寨、跳苗舞、製作蠟染產品、與當地同齡學生交流對話……通過體驗一系列豐富多彩的活動，美國師生加深了對中國傳統文化，特別是西南山區民族文化的瞭解。大家紛紛表示親身感受中國發展的脈動，對中國有了更加客觀真切的認識。