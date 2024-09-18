文化新觀察：中秋湧現新玩法

中評社北京9月18日電／據新華社消息，“海上生明月，天涯共此時。”今年中秋節假期，旅遊成為許多人的度假方式。三天小長假，湧現不少新玩法、新亮點。



或短途旅行，或登高賞月，或擁抱國潮……從不同的中秋節出游選擇中，我們感受到文旅融合的豐富體驗，也品味出傳統佳節的時代魅力。



【“微”度假：順假而游】



中秋節假期第一天，北京市民程高早早地起了床。這個小長假，他與朋友相約坐早班高鐵到河北承德，準備在一處精心挑選的山間民宿度過三天兩夜，享受一下“高臥聽鬆聲”的日子。



與假期長度相匹配，人們在小長假更傾向於選擇短時高效的旅遊方式。“這麼近那麼美”的短途游、周邊游在中秋節假期占據主要份額，大城市周邊的郊區、縣城成為市民“速達”的好去處。



攜程數據顯示，中秋節假期高鐵出行訂單中，出游半徑約為361公里，較去年中秋節、國慶節假期前三日縮短近30%，平均一個多小時就能到達目的地。與此同時，同省酒店訂單比例超過一半，住一天的酒店訂單比例超過八成。



行程更短、用時更少的小長假旅行趨勢，背後是城市居民越來越多樣化的旅遊消費需求。越來越多的人更樂於將三天左右的短假期用於放鬆緊張精神、調節生活節奏。對於他們來說，城市周邊有山有水的郊區、縣城比舟車勞頓更有性價比。

