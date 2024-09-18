阿拉扎大學孔子學院研學非遺簪花技藝

阿拉扎大學孔子學院志願者老師向傳承人學習簪花圍。圖源：阿拉扎大學孔子學院 中評社北京9月18日電／據人民網報導，9月15日，正在印度尼西亞首都雅加達參加2024年世界閩南文化節的工藝美術大師和茶藝大師們向印尼阿拉扎大學孔子學院捐贈了10件精美的手工藝術品，為2024年世界閩南文化節增添了濃墨重彩的一筆。



這些作品出自福建省泉州市的數位藝術大師之手，涵蓋工藝美術和茶藝等多個領域，在文化節上深受印尼民眾喜愛，包括中國工藝美術大師王經民製作的《陶瓷龍杯》，全國技術能手鄭雄彭製作的《萬象壺》，非遺傳承人張秋霞的影雕作品《惠女風情》，非遺傳承人方碧雙創作的永春紙織畫《千里江山圖》，中國雕刻藝術大師黃清輝雕刻的掌中木偶頭—《關公》，非遺傳承人陳燕青編織的創意藤編作品《落落大方》，非遺傳承人陳兩固捐贈的烏龍茶《野實》，非遺傳承人林水田捐贈的安溪鐵觀音“問源”茶葉，蟳埔簪花圍代表莊群、黃芳芳捐贈的簪花飾品以及彬達香文化創意園運營總監曾少芳代表企業捐贈的烏沉香和香道器具，全面展現了泉州傳統技藝的獨特魅力與文化底蘊。在參展各界人士的見證下，這些作品被正式捐贈給印尼阿拉扎大學孔子學院，用於今後的教學和文化交流活動。



阿拉扎大學孔子學院中方院長王大昕表示：“這些捐贈作品不僅豐富了阿拉扎大學孔子學院的文化資源，也為該院進一步推動中印尼文化交流提供了有力支持。阿拉扎大學孔子學院將繼續發揮文化傳播與交流平台的作用，為印尼學生提供更多瞭解和學習中華文化的機會，為推動中印尼文化交流與合作貢獻力量。”



2024世界閩南文化節於9月13日開幕，為期四天，由中國駐印尼使館、福建省對外文化交流協會、福建省文化和旅遊廳指導，泉州市對外文化交流協會、世界泉州青年聯誼會印尼分會、印尼泉州青年商會共同主辦。本次活動以“中國與印尼閩南文化融合發展”為主題，旨在挖掘閩南文化在海上絲綢之路的傳播、擴散與發展演變規律，展現閩南文化的當代價值。文化節期間舉辦了開幕式暨文藝演出，世界閩南文化論壇，閩南傳統技藝展，泉州文化旅遊推介會，安溪鐵觀音交流品鑒會，泉州老字號商品展銷會，“中華情·四海心”酷狗音樂首屆全球歌曲征集大賽等多場豐富多彩的活動。