文化中國行｜中秋時節話中秋

中評社北京9月18日電／據新華社消息，金風送爽，桂花飄香，又是一年中秋時。



山西省晉城市澤州縣二仙掌村村民張小女已備好粗月餅，只待皓月當空，將其與蘋果、葡萄、石榴等水果擺放在農家小院的方桌上，燃香敬拜。之後，她會將“大團圓”月餅切成小塊，分給賞月的家人們。



“每年八月十五都拜‘月婆婆’，希望一家人平平安安、團團圓圓。”張小女說。



賞月、拜月、吃月餅——72歲的張小女從小就這麼過中秋節，如今這些是國家級非物質文化遺產中秋節（澤州中秋習俗）的重要內容，在晉東南、豫西北、冀南等地廣為流傳。



這些傳承至今的習慣是中秋習俗流傳千年的精華。



中秋節的起源與古代月亮崇拜及祭月密不可分。據宋代吳自牧的《夢粱錄》記載，八月十五中秋節正是七月孟秋、八月仲秋、九月季秋三秋之半，故得“中秋”之名。



月到中秋分外明。早在唐朝時賞月之風大興。臨軒玩月、泛舟望月、飲酒對月……賞月是古人過中秋必不可少的節目。宋代孟元老在《東京夢華錄》中提到，中秋時節新酒、螃蟹、水果新鮮上市，富貴人家和普通百姓都要尋一處好地方賞月，兒童嬉戲打鬧，夜市裡人們狂歡到天亮。



中秋節的底色是歡快的，但以月之圓兆人之團圓，難免會有人觸景起相思。唐代詩人白居易用“西北望鄉何處是，東南見月幾回圓”表達思鄉之情；中唐詩人王建一句“今夜月明人盡望，不知秋思落誰家”道盡對友人的思念；宋代大文豪蘇軾醉酒後借“但願人長久，千里共嬋娟”傳遞對親人的深情祝願。

