解碼“山水之城”桂林的文化自信樣本

中評社北京9月18日電／據大公報消息，“桂林是一座山水甲天下的旅遊名城。這是大自然賜予中華民族的一塊寶地，一定要呵護好。”2021年4月，習近平總書記在桂林考察時指出，要堅持以人民為中心，以文塑旅、以旅彰文，提升格調品位，努力創造宜業、宜居、宜樂、宜游的良好環境，打造世界級旅遊城市。



“桂林山水甲天下，玉碧羅青意可參。”被譽為“山水之城”的桂林，宜人風光與厚重歷史交融激蕩，鑄就了城市開放、包容、自信的氣質。



在新的歷史起點上，桂林厚植生態綠脈，傳承文化根脈，以創新奮進之姿，譜寫山水之城的當代華章。



守護：永駐“詩和遠方”



行走在桂林的街頭巷陌，淡雅的桂花香，彌漫在蜿蜒的林蔭步道和別致的亭台水榭間；極目遠望，漓江上煙波浩渺，群山若隱若現……大自然的鬼斧神工造就了桂林山水的美麗雄奇。



在漓江邊、榕湖畔，擇一處小店，品一盞茗茶，讀一本好書，來一場暢談……是許多桂林人的生活常態。“桂林人的自信，是‘詩和遠方’就在家鄉的底氣。”土生土長的桂林人李舒說。



從唐代韓愈的“江作青羅帶，山如碧玉篸”到清人陳元龍的“看山如觀畫，游山如讀史”，從齊白石、徐悲鴻的桂林圖卷到“漓江畫派”的形成，古往今來，多少文人墨客將由衷讚美化為千古名作，不斷將桂林的山水文化推向極致。



作家梁衡在《永遠的桂林》中這樣寫道：像桂林山水一樣珍貴的是桂林人與自然相契合的精神。

