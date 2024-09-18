新中國成立75周年文化發展成就綜述

中評社北京9月18日電／據新華社消息，文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興國運興，文化強民族強。



在5000多年文明發展中孕育的中華優秀傳統文化，在黨和人民偉大鬥爭中孕育的革命文化和社會主義先進文化，積澱著中華民族最深沉的精神追求，代表著中華民族獨特的精神標識，凝聚億萬人民為新中國發展不懈奮鬥。



新中國成立75年來，社會主義文化發展之路愈走愈寬廣，為民族復興積蘊更基本、更深沉、更持久的力量。



人民至上



2024年2月，北京人藝經典話劇《茶館》再次登上舞台。自1958年首演以來，這部北京人藝的“看家戲”始終經久不衰、一票難求。



《茶館》不僅深刻刻畫出舊時代的黑暗與痛苦，暗示了新世界對當時民眾的迫切性，更以詼諧幽默的京味兒語言展現不同時代的風土人情和市井生活。



源於人民、為了人民、屬於人民，是社會主義文藝的根本立場，也是社會主義文藝繁榮發展的動力所在。



由新中國成立初期的一窮二白邁入大繁榮大發展的新時代，文藝為人民，是貫穿新中國文藝史的精神脈絡。



上世紀五六十年代，人們讀著《創業史》，唱著《我們走在大路上》，心潮澎湃投入建設大潮；上世紀八九十年代，大家聽著《在希望的田野上》，讀著《平凡的世界》，看著《渴望》，滿懷熱情投入時代洪流；進入新時代，人們在電視劇《大江大河》、電影《流浪地球》中，感悟一個大國的氣度與創造。

