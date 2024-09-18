侵華日軍“滿洲農業移民入植圖”首次展出

滿洲農業移民入植圖 圖源：央視新聞 中評社北京9月18日電／據央視新聞報導，在九一八事變爆發93周年之際，東北烈士紀念館首次展出國家一級文物侵華日軍1939年“滿洲農業移民入植圖”。通過講述文物故事，反映侵華日軍在中國東北地區的罪惡行徑，警醒人們牢記歷史，勿忘國恥，激勵世人珍愛和平，奮進前行！



據東北烈士紀念館工作人員介紹，“滿洲農業移民入植圖”是日本昭和14年（1939年）由日本拓務省出版，日本杉田屋印刷所印刷。用100克凸版紙，紅、黑、淺藍三色膠版印刷，縱76厘米，橫54厘米，保存完好。從圖上可以清楚地看到日本帝國主義侵占我國東北後，有計劃、有組織地大規模向中國東北移民的詳盡情況。這是迄今少有的一份有關日本侵略中國進行移民的實物資料，也是日本妄圖長期占領中國東北的歷史物證。



九一八事變後，日本關東軍制定了《關於滿洲移民綱要案》，變以往的農業移民為特別意義的屯田兵式移民，成為之後日本政府對中國東北移民的主線。



1933年2月，日本第一批以退伍軍人為主的武裝試驗移民進駐佳木斯永豐鎮，設立了東北地區第一個移民村——“彌榮村”。他們先後五次以武裝試驗移民的方式，在黑龍江地區沒收、強奪中國農民土地和驅趕中國百姓，被當地百姓稱為“屯匪”。



為實現對中國東北的永久霸占，1935年7月，日本拓務省炮製了《關於滿洲移民之根本方針》，在此基礎上《20年內移入百萬戶500萬人的滿洲開拓政策案》（簡稱《二十年百萬戶移民計劃》）制定完成。1936年5月，日本廣田內閣將其作為“七大國策”之一開始實施。



“二十年百萬戶移民計劃”的核心是：從1937年開始，以5年為一期，20年內由日本向中國東北移民100萬戶500萬人，企圖在東北建立起“日滿不可分”“以大和民族為核心”的人口結構。



從1937年起，大批日本移民開始入侵，實行“分村分鄉移民”和“滿蒙開拓青少年義勇軍”策略。



1938年始，大批日本“滿蒙開拓青少年義勇軍”進入東北。



1939年，日本侵略者為掩人耳目，將“移民團”改稱“開拓團”。



至1945年，先後共有八百多個日本開拓團侵入中國東北，強占了東北百姓150多萬公頃耕地。



黑龍江地區由於地廣人稀、資源豐富及重要的軍事戰略地位，成為日本侵略者的移民重點。在當時黑龍江地區47個縣中，就有日本開拓團移民52822戶、137484人。



這些所謂的“開拓團”並非開墾荒地，而是利用“軍隊的刺刀”，通過強硬的“收買”手段，掠奪中國農民經營幾代的熟地。開拓團村落周圍修築有防禦工事，配有士兵和武器，他們對鄰近的中國人肆意地毆打、偷搶，明顯具有“戰時為兵，閑時為農”的武裝侵略屬性。1945年8月日本投降後，絕大多數開拓民被陸續遣送回國，“百萬移民計劃”隨之土崩瓦解。



記憶從未褪色 歷史仍在回響



這幅1939年“滿洲農業移民入植圖”



是日本帝國主義侵華的鐵證



時刻提醒著人們勿忘國恥



砥礪奮鬥 珍愛和平