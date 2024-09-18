華爾街預測美聯儲大幅降息概率超60%

6月12日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。（來源：新華社） 中評社北京9月18日電／據新華社報導，美國華爾街投資者預測，美國聯邦儲備委員會本周降息50個基點的幾率為大約64%。



報導說，自上周晚些時候以來，期貨市場投資者提升預期，認為美聯儲本周議息會議將宣布降息50個基點，而非此前預期的25個基點。



美聯儲定於17日至18日舉行貨幣政策會議。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾8月下旬表示，降息時機已到，幾乎“明示”美聯儲將在9月貨幣政策會議上宣布降息。



美國勞工部11日公布的數據顯示，8月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲2.5%，漲幅較7月收窄0.4個百分點。這是2021年2月以來最小漲幅，顯示出通貨膨脹繼續放緩的跡象。與此同時，美國勞動力市場持續疲軟。同樣據勞工部數據，美國7月裁員人數增至176萬，為2023年3月以來最高水平。



《金融時報》和美國《華爾街日報》上周報導，降息25個基點還是50個基點的預期勢均力敵。NatAlliance公司國際固定收益部負責人安迪·布倫納說，雖然兩種看法的支持度差不多，但他“認為美聯儲將降息50個基點”。摩根大通銀行分析師上周同樣預期美聯儲本周將降息50個基點。