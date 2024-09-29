中評數據：香港施政報告受高度期待

圖1 特區政府就2024年施政報告展開公眾諮詢以來香港社交媒體對此議題的聲量與關注度按日變化（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 特區政府近3次就施政報告展開公眾諮詢後香港社交媒體對此議題的關注度按周變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港9月29日電/10月16日，香港特區行政長官李家超將發表任期內第3份施政報告。自7月16日新一份施政報告展開公眾諮詢以來，特區政府已與各行各業不同界別進行數十場諮詢，並面向普通公眾召開了兩場地區諮詢會，聆聽各界市民對政策的意見，也收到多份來自政界的建議報告書。中評智庫通過分析香港社交媒體數據後得出結論：香港當前正處於複雜的轉型期，在土地房屋、本地消費、國際化等多個範疇的發展都遇到一些阻力。不過，香港社會整體對特區政府的治理能力與水平仍較具信心，期待其能保持過去兩年多來迎難而上、勇於擔當的表現，在本年度施政報告中提出行之有效的政策措施，確保香港平穩發展、實現“由治及興”。



如圖1所示，今年7月特區政府宣布就施政報告展開公眾諮詢以來，涉相關議題的聲量與關注度在8月的兩場地區諮詢會期間錄得最高峰值。可見，在這類面向普通公眾開放的互動平台上，香港市民尤為踴躍就施政報告發表意見，而這些來自不同階層、界別的聲音，以及特首李家超對此的回應，也在社交媒體引發非常熾熱的跟進討論。



結合圖2可知，與本屆特區政府的首份施政報告不同，在今年施政報告發表前的公眾諮詢期，社交媒體對此議題的討論熱度高度集中在地區諮詢會及相關話題，該現象與2023年第二份施政報告發表前夕時類似。這一方面反映香港市民對李家超政府的新鮮感已消失，傳媒也沒有過分渲染“首份”施政報告、特首李家超“首秀”等話題點；另一方面，則體現越來越多輿論相信，特區政府會認真聆聽市民的訴求與意見，只要經由合適渠道向特區政府反映問題，是能夠對政府政策的制定與決策過程產生影響。

