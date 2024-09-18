在異鄉過節　中國人賦予傳統中秋新內涵

9月16日，在天津舉行的一場中秋音樂派對。（來源：新華社） 中評社北京9月18日電／據新華社報導，今年28歲的李彤彤在天津工作，今年的中秋節是她第三次在這個全家團圓的日子留在異鄉。



她來自遼寧阜新，一座位於中國東北部的內陸城市，那裡曾因豐富的礦產而聞名。為了尋求更好的發展機會，在天津讀完大學後，她選擇留在這座位於北方的直轄市工作生活。



人口的高頻率、大規模流動，是當前中國人口發展格局的特點之一，這源於中國的城鎮化進程不斷演進。流動中的中國人正在為傳統節日賦予新的內涵。



對於李彤彤來說，天津與她的家鄉相距約600公里，並且尚未開通高鐵，需要乘坐8個多小時火車，相比之下中秋3天假期“有點短”。



李彤彤選擇和“大小朋友們”一起在天津市薊州區的民宿中度過中秋之夜。在她工作的部門，有6成以上同事來自異鄉，最遠的來自甘肅玉門。



大城市的工作給了李彤彤一份還不錯的薪水，她養了兩只貓——它們也會參加她與朋友們的中秋聚會。“在外打拼，朋友、寵物都是家人，這也是團圓的一種。”她說。



今年36歲的許華凱，中秋節同樣熱鬧。來自河北保定的他已經在天津安家，兒子今年5歲。距離家鄉衹有2個多小時的車程，讓他有機會在中秋節與家人團圓。



不過，比起回到在幾年前舉家搬遷至保定市區的父母家，許華凱在此行中更期待的是帶著孩子回到兒時成長的鄉村。他成長的華北平原，此時秋意漸濃，豐收在即。他希望從小生活在城市“鋼鐵森林”中的兒子能在鄉村中得到“野趣”，就像他自己小時候一樣。



